Väikelaenude pakkuja Credit24 omanikfirma IPF Digital Estonia OÜ tegevjuht Ivo Popp ütles, et nende klientide hulk, kes tunnevad laenamise vastu huvi, on langenud pea viiendiku võrra.

Bigbank AS Eesti äriüksuse juhi Jonna Pechteri sõnul on klientide käitumine muutunud suuresti olukorra spetsiifiliselt. Langenud on näiteks pulmalaenude arv, kuid huvi on kasvanud autolaenude vastu.