Koroonakriis tõi kinnisvaras uue trendi

Vana tarkus - hea aeg investeerimiseks ja koostööks

Nagu iga eelneva majanduskriisi ajal, saadab ka seekordset teatav hinnalangus, mistõttu on see hea aeg neile, kes soovivad oma aktsiaportfelli suurendada või kinnisvarasse investeerida. RE Kinnisvara on oma staaži jooksul läbi teinud kolm majanduslangust, mistõttu saame kogemuse pinnalt väita, et just need kaks valdkonda tõusevad langusest esimeste hulgas.

Nii eluaseme- kui ka ärikinnisvara turu hinnad on hetkel väliselt langenud vähe, uute eluasemete segmendis kohati pigem isegi pealtnäha tõusnud, nagu viitas hiljuti oma uuringus ka Swedbank, mistõttu ei erine kuulutustel olevad hinnad kuigi palju kriisieelsest ajast.

Kuid see on vaid pealispind - summad, millega reaalselt tehingusse minnakse, näitavad juba teatavat langust mõnedes turusegmentides ehk igale müügis või üüris olevale pinnale leidub täna sobiv pakkumine. Ja seda kahepoolselt ehk iga individuaalne eesmärk saab teenida siiski suurimat tulu just osapoolte koostöös, olgu selle üheks osapooleks siis kaubanduskeskus või üksikpind uusarenduses.