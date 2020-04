Koroonakriisi ajal kodud korda. Remondilaenu taotlemine on hüppeliselt tõusnud

„Suur osa inimestest pole varem nii pikalt järjest koduseinte vahel aega veetnud. Ühest küljest torkab siis silma iga pisiasi, mis ehk värskendamist vajab. Teisalt aga on inimestel kodus ka rohkem aega, et ise mõni sein üle värvida, saunauks paremini käima panna või terrassilauad ära vahetada," ütles Pechter. „Targemad ja usinamad inimesed kasutavadki kodus veedetud aega produktiivselt - tegelevad remondi või renoveerimisega."

Pangajuhi sõnul on see, et kinnisvarahinnad langema hakkavad, juba kindel, kuid küsimus on languse ulatuses. Rohkem korrast ära pinnad kaotavad hinnas kiiremini ja rohkem. „Seepärast on täna kaval kinnisvarale veidi lisandväärtust anda, et see oma hinda vähemalt säilitaks - sõltuvalt remondi ulatusest võib olla võimalik ka väärtuse suurendamine," lausus Jonna Pechter. „Rääkimata sellest, et ka endal on kodus palju mõnusam aega veeta, kui kõik on korras."

„Statistiliste numbrite poolest on tõusnud ka Google Trendsi otsingusõnad, mis on seotud nii remondi kui sisustamisega," märkis Pechter.

„Huvitaval kombel on täna näha ka inimesi, kes taotlevad laenu ka siis, kui neil endal on raha ostu jaoks tegelikult olemas. Oma sääste ei taheta päris niisama ära kulutada - ebakindlust on palju ja säästud loovad turvatunde," sõnas Pechter. „Suuremate kulutuste finantseerimist laenuga on mõistlik teha siis, kui sissetulekud seda võimaldavad. Kui sissetulekud laenu võtmist ei võimalda, on täna mõistlik võimalusel kulutuse tegemine üldse edasi lükata."

Pechter tõi veel välja, et inimeste laenukäitumises on ootuspäraselt märgata e-kaubanduse eelistamist ja sellega seoses ka huvi järelmaksu vastu, mis puudutab näiteks uue arvuti ja muu vajaliku soetamist.