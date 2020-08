Koroonakriisi järel on hakanud kasvama võlgnike arv

Kohtutäitur Risto Sepp ütleb, et täiturite töökoormus on viimase kuu lõikes kerkinud umbes 15 protsenti. Sepp ennustab, et tööd tuleb juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suure tõenäosusega sügiseks, siis kui on kohtute puhkused läbi, kõikide võlanõudjate puhkused läbi, siis suure tõenäosusega see 15-protsendiline võlgnike kasv täitemenetluses läheb suuremaks," ütles ta.

Sepa sõnul on suur osa neist väikelaenud ja muud väikenõuded. Võlaasjade kasvu on märgata ka kohtute statistikast. Pärnu maakohtu maksekäsu osakonnas, mis teenendab tervet Eestit, oli aasta varasemaga võrreldes 40 protsendi suurune kasv ja justiitsministeerium on lisanud sinna ressurssi tööjõu juurde palkamiseks ja ületunnitöö tasustamiseks.

Võlanõustaja Terje Läätse sõnul tema töökoormus esialgu veel suurenenud ei ole. "Ega tänaseks päevaks ei olegi veel need kõige halvemad ajad tulnud, sest ootame ära, kui lõppevad maksepuhkused, mis siis veel saama hakkab. Praegu me siiski tegeleme nende niinimetatud halbade laenudega, mis on aastaid kedranud," rääkis Lääts.

Loe pikemalt ERRist.

