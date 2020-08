Koroonakriisi kuudel jäi Eestil reisipiirangute tõttu välisturistidelt saamata 400 miljonit. Siiski jõudis siia 36 miljonit

Tallinna vanalinn 8. augustil Foto: Taavi Sepp

Eesti Pank on avaldanud oma kodulehel värske välisreiside statistika selle aasta teise kvartali kohta. Sllest selgub, et välisturistid jätsid ajavahemikus aprillist juunini Eestisse 36 miljonit eurot. See on 400 miljonit eurot vähem kui aasta eest.