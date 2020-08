Koroonakriisi õppetund bürooturule: pärast büroode tühjenemist on oodata teist lainet

CBRE nendib, et koroonaviirusest tingitud äärmuslikes oludes ei võtnud (nii Ida- ja Kesk-Euroopas kui ka Baltimaades) iga teine küsitletud ettevõte ruumide omanikega ühendust, et büroo üüritingimusi muuta.

„Koguni 49% Kesk- ja Ida-Euroopa bürooüürnikest ei võtnud ruumide omanikega üldse ühendust. Põhjus võib peituda selles, et ebatavalise olukorra ja kogemuse puudumise tõttu loodeti, et karantiin ei kesta kaua ning otsustati oodata. Kui aga sügisel peaks tulema teine koroonaviiruse laine, on tõenäoline, et üürnikud on saanud oma õppetunni ja on siis aktiivsemad ning taotlevad soodsamaid üüri- ja töötingimusi. Muidugi muudab COVID-19 põhjustatud kriis oluliselt ärikinnisvaraturgu, üha enam keskendutakse töötajate heaolu ja turvalise keskkonna loomisele. See paneb üürileandjaid end pingutama," sõnas CBRE Baltics vanemanalüütik Ignas Goštautas.

Büroohaldajatel jäi paindlikkusest vajaka

Uue nakkusega silmitsi seistes, tuli inimestel rakendada nö ''sotsiaalset disanseerumist''. Koroonaviiruse leviku tõttu valis kaugtöö koguni 91% küsitletud Kesk- ja Ida-Euroopa ja 86% Baltimaade ettevõtetest. Kuna kõik töötajad ei saanud kodust töötada, pakuti neile paindlikku tööaega, rotatsiooni ja muid lahendusi.

Enamik büroosid varustasid töötajaid näomaskide, desinfitseerimis- ja muude turvavahenditega ise - nii tegid 78% Kesk- ja Ida-Euroopa ja 86% Balti riikide büroohaldajatest.

Ignas Goštautase väitel sundis mure majandusväljavaadete pärast, mõnede ettevõtete kahanenud sissetulek ja tühjad bürood, asjakohaseid ettevõtteid kiiresti reageerima ning maksukohustusi vähendama. Pea iga kolmas Kesk- ja Ida-Euroopa bürooruumide üürnik tundis huvi üürisoodustuste vastu ning pea iga viies küsis, kas on võimalik mõnda aega üüri üldse mitte maksta või kaaluti rendipuhkuse võimalust.

„Kuid ka sellistes äärmuslikes oludes ei olnud kõik valmis otsima väljakutsetele lahendusi. Paljud bürooüürnikud tundsid, et nad ei mängi hoonete haldajate ja omanikega samas meeskonnas. Tervelt 59% Kesk- ja Ida-Euroopa vastajatest väitis, et nad ei saanud üürileandjatelt soodsamaid äritingimusi ja 24% neist arvas, et omanikud või haldajad ei olnud piisavalt paindlikud. Kuna pandeemia väljakutsed kestavad ning need tuleb üheskoos ületada, tuleb luua tihedamad sidemed, et vastastikused ootused välja selgitada," tõdes Goštautas.