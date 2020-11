Koroonakriisi seljatamisel võib kütus kallineda 14 senti liitri kohta

Nafta hind võib tuleva aasta keskpaigaks tõusta Bank of America analüütikute prognooside kohaselt 60 dollarile barreli kohta. Reedel maksis barrel naftat USA-s 45,52 dollarit. Selle prognoosi eelduseks on vaktsiini laialdane kättesaadavus ja reisimise taastumine. Alexela juhatuse liige Alan Vaht prognoosis, et nafta hinna tõus 60 dollarile barreli kohta kergitaks tanklas kütuse hinda umbes 14 sendi võrra liitri eest.

Turuosalised ootavad kokkulepet, et naftatootmist ei suurendata. Endiselt on probleemiks maaõli suured laovarud, kuid pikka aega sõltub palju sellest, millal saabub üleilmne naftanõudluse tipp ja seejärel langus.