Koroonakriisilt valusa löögi saanud sektor ootab ikka veel riigilt toetust. „Kummaline, et need ettevõtted jäid abist ilma”

„Kui olime koos turismiseltskonnaga esimene valdkond, mida piirati, siis oli arusaam olemas. Lõpuks oli aga raha nii vähe, et seda meie valdkonna jaoks ei jagunud. See on kummaline, et nii [terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht] Arkadi Popov kui peaminister [Jüri Ratas] räägivad, et tegemist on rahvakogunemiste ja pidude haigusega, kuid need ettevõtted, mis korraldavad, on abist ilma jäänud," rääkis Turundajate liidu juhatuse liige Martin Rauam.