Koroonakriisist on enim saanud räsida Tallinna tööturg

Töötukassa töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas Foto: Karin Kaljuläte

Koroonakriisist on saanud pihta majandus ja tööjõuturg üle Eesti. Kokku on selle aasta teises kvartalis registreeritud töötute arv kasvanud aastaga 43 protsenti 66 000 inimeseni. Teistest Eesti piirkondadest rohkem on kriisis pihta saanud Harjumaa ja just Tallinna tööjõuturg, kirjutab ERRi uudisteportaal.