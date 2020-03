Koroonalahing: moedisainerid, autotootjad ja alkoholifirmad valmistavad kriisis vajalikke maske, meditsiinitarvikuid ja puhastusvahendeid

Moedisainer Christian Siriano, kelle tööd on müügis mainekates Nordstromis, Neiman Marcuses, Bloomingdale’s, on pakkunud, et tema meeskond võib teha New Yorgis maske. Prototüüp on tal juba valmis, kuid ta plaanib teha erinevaid versioone, et need inimeste erinevatele vajadustele vastaksid.

Zara omanik, Hispaania Inditex andis 18. märtsil teada, et hakkab tootma haiglakitleid ning kirurgimaske nii patsientidele kui meditsiinitöötajatele. Samuti teatas ettevõte, et on juba annetanud 10 000 maski ning loodab tarnida lisaks 300 000 nädala lõpuks. Zara esindajad kinnitasid, et otsivad aktiivselt sobivat materjali haiglarõivaste jaoks.

Prantsusmaa kosmeetikafirma L’Oreal on oma tootmisliinid ümber seadistanud käte desinfitseerijate ning geelide tootmiseks.

Luksuskaubabrändide Louis Vuitton ja Dior omanik. LVMH teatas, et kasutab Prantsusmaa parfüümitehaseid käte desininfitseerijate tootmiseks, mis annetatakse tervishoiuasutustele. „Jätkame selle kohustuse täitmist niikaua kuni see on vajalik,“ kinnitas ettevõte eile.

Alkoholitootjad üle maailma on alustanud desinfitseerimisvahendite tootmist, segades puhast alkoholi glütserooli ja vesinikülihapendiga.

