Koroonapandeemia kasvatas nõudlust iluoperatsioonide järele

Kuigi pandeemia tõttu pidid paljud ettevõtted üle maailma uksed kinni panema, siis jätkasid ilukliinikud tööd, kirjutab BBC.

USAs, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Austraalias on kasvanud patsientide arv, kes soovivad ninaoppe, huulte täitesüste, botoxi süste ja näo ringlõikusi.

„Ma otsustasin lasta operatsiooni teha karantiiniajal, sest see võimaldab mul omas tempos paraneda," ütles Aaron Hernandez, kes lasi Los Angeleses huulte täitesüste teha ja põskedelt rasva eemaldada.

Hernandez lisas, et kuna mehed enamasti ei lase huulte täitesüste teha, siis tahtis ta kodus paraneda ning varjata iluopil käimist.

Texase ilukirurg Rod J Rohrich rääkis, et patsiente käib nüüd palju rohkem. „Isegi rohkem, kui ma ütleks, et on normaalne. Võiksime soovi korral tegutseda kuus päeva nädalas," sõnas ta.

Rohrich sõnul tuleb inimestel tavaliselt arvestada, et neil oleks võimalik pärast operatsiooni kodus paraneda, aga kuna paljud nüüd töötavad kodust, siis pole see enam mureks. „Nad saavad kodus paraneda ja nad saavad pärast ninaoppi või näo ringlõikust õues maski kanda," lisas kirurg.