Koroonapandeemia on pannud kogu maailma raske valiku ette: kas raha või elu

Erinevad investeerimispangad ning analüüsikeskused prognoosivad, et maailma suurima majanduse sisemajanduse kogutoodang (SKT) väheneb koroonaviiruse pandeemia tõttu 20-50%. 14 aastat USAs elanud Helsingi ülikooli majandusajaloo professor Jari Eloranta arvab, et need hinnangud on ülepaisutatud. Ta usub, et algselt saab kukkumine küll olema sügav, kuid sellele järgneb tõus ning pendli liikumine mahendab kokkuvõttes selle aasta numbreid.

On neid, kes arvavad, et prognoosid ei ole üle paisutatud ning kiiret taastumist ei tule. Nende seas Rootsi suurtööstur Jacob Wallenberg, kes hoiatas Briti majanduslehe Financial Times vahendusel, et poliitikud peavad ohustatuid ja kaitsma, kuid ei tohi unustada viiruse piiramiseks kasutusele võetud meetmete mõju ettevõtetele. „Taastumist ei tule. Tulevad sotsiaalsed rahutused. Tuleb vägivald," lausus ta