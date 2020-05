Koroonapiirangute leevendamine on muutnud Euroopa suurlinnades vabaõhukinod väga populaarseks: „Nõudlus on tohutu!”

Mida soojemaks lähevad Madriidi kevadõhtud ja suvi ligineb, seda rohkem on neid autosid, kes autokino hoovi sisse sõidavad, et vaadata filmi „Grease”, kirjutab Guardian. Sama palju on inimesi, kes nii Münchenis kui Praha vabaõhukinos mugavalt sisse seavad, et vaadata vanasid filmiklassikuid.

Mida rohkem Euroopa riike tuleb välja koroonaviirusest põhjustatud piirangutest, seda ilmsem on, et inimesed, kes on istunud tahvelarvutite või telerite taga filme ja seriaale vaadates, ihalevad nüüd teistmoodi meelelahutuse järele.

Viimastel päevadel on nii Hispaanias, Saksamaal, Tšehhis kui Kreekas vabaõhukinod taas oma uksed avanud, kuigi külastajate numbrid on oluliselt piiratumad nagu ka distantsi hoidmise nõuded rangemad kui nad olid enne.

Madriidi autokino tervitas kolmapäeva õhtul 200 kinokülastajat filmiklassikaga, kus mängivad peaosas John Travolta ja Olivia Newton-John. Tavapärasel ajal on selle kino külastajate piiriks 1500 inimest, kuigi kino kaasasutaja Cristina Porta ei kurda. „See nädal on meil väga-väga hästi läinud ja me oleme väga sooja vastuvõtu osaliseks saanud,” räägib ta.

„Meie kliendid väga tahtsid taas kinno tulla ja nõudlus on olnud tohutu! Autokinod on justkui loodud sellisteks aegadeks, kus me peame selle viirusega õppima koos eksisteerima,” lisab ta. Piirangute leevenedes võib peagi Madriidi autokino vastu võtta 475 külastajat ning mingi aja pärast tõsta seda arvu 850 inimeseni. Filmide hulgas, mida näidatakse, on nii „Tondipüüdijad”, „Mamma Mia” kui „Pulp Fiction”.

„Inimesed on nii vaimustuses ja nad ütlevad, et nad tahavad terve suve siin veeta,” sõnab Porta. „Madriidis võrdub see peaaegu randa minekuga,” muigab ta.

Saksamaa vabaõhukinod said loa uksed taas avada reede õhtust, samal ajal kui tavalised kinod võivad seda teha alles juulikuust. Vabaõhukino pidajate sõnul nad ainult rõõmustavad selle üle, et saavad olla ühed esimesed kultuuriasutused, kes võivad uksed avada ja inimeste ellu taas rõõmu sellega tuua. Samas teadvustavad nad ka, millist vastutuse see praegusel ajal endaga kaasa toob.