Koroonapuhangusse sattunud toiduainetööstus varustab nii Circle K bensiinijaamu, Soome jaekette kui ka Läänemere reisilaevu

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Lunden Foodi toite müüakse Eestis peamiselt Circle K tanklates. Foto: Ilmar Saabas

Terviseamet andis täna teada, et koroonaviirusesse on nakatunud 13 Jõelähtme vallas tegutseva toidukäitlemisega tegeleva Lunden Food OÜ töötajat. Tegu on ligi 14 aastat tegutsenud ettevõttega, kelle suurkliendiks Eestis on kütusefirma Circle K.