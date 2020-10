Koroonasuvel võitis siseturismist eriti üks Eesti saar

Erakordne kevad turismisektoris lõi kaardid segamini ka reisimise kõrgperioodil ehk juunis, juulis ja augustis.

Ajas veidi tagasi vaadates näeme, et aastatel 2016-2019 oli just kolmel suvekuul siseturistide osakaal võrreldes välisturistidega Eestis kõige madalam. Mõistagi oli maakondlikult seis erinev: Harju, Tartu ja Pärnu maakonnas käis viimastel suvedel välisturiste keskmiselt rohkem kui siseturiste. Väga lähedale jõudis ka Saaremaa, kus turistide osakaal oli praktiliselt pooleks.

Väljaspool turismi kõrghooaega oli välisturistidel ülekaal vaid Harjumaa majutusasutustes. Omamoodi eristusid Kesk- ja Lõuna-Eesti maakonnad, kus siseturistide osakaal püsib aastaringselt küllaltki kõrge, jäädes enamasti 80-90 protsendi piirimaile.

Pärnust sai siseturismi magnet

Tänavu kolmel suvekuul ööbis Eesti majutusettevõtetes mullusega võrreldes 41 protsenti vähem turiste. Juunis oli olukord võrreldes juuli ja augustiga oluliselt halvem. Eelmise aastaga võrreldes ööbis sel suvel Eestis 67 protsenti vähem välisturiste ja siseturistide arv kasvas sama ajaga 0,2 protsenti võrra.

Siseturistide osakaal suurenes võrreldes välisturistidega juunis, juulis ja augustis kõigis maakondades. Vaid Harjumaal oli suve lõikes välisturiste arvuliselt rohkem kui siseturiste. Erinevalt välisturistidest hakkasid kohalikud rohkem liikuma juba juunis. Mullusega võrreldes oli juunis siseturiste Ida-Virumaal 18 ja Pärnumaal 19 protsenti rohkem, teistes maakondades olid muutused väiksemad. Eraldi võib välja tuua Pärnu linna, kus siseturistide arv kasvas juunis koguni 44 protsenti.

Siseturism sai suurema hoo üles juulis, mil aasta varasemaga võrreldes said koguni üksteist maakonda raporteerida kasvanud siseturismi nõudlusest. Kõige edukamalt läks Pärnu maakonnal, kus siseturiste oli aasta varasemaga võrreldes 32 protsenti rohkem. Pärnu linn meelitas aga mullusega võrreldes koguni 59 protsenti enam siseturiste. Seega sai just Pärnust tõeline siseturismi magnet. Las jääda igaühe enda otsustada, kas hästi mõjus see, et välismaalasi oli tavapärasest ligi 70 protsenti vähem või leidis suvesoojust otsiv eestlane välisreisimise piirangutele lahenduse just suvepealinna näol.