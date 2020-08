Koroonasuvi Pärnus. Spaade juhid räägivad, kas tunneli lõpus paistab valgus

Wasa Resort Foto: WASA RESORT

Estonia Spa Hotelsi ühed põhikliendid ei reisi

Andrus Aljas, juhataja

Õnneks Pärnusse suvi siiski tuli ning juuni ja eriti juuli on olnud meile päris head kuud. Palju on liikvel Eesti kliente ja juulis on osaliselt taastunud ka soomlaste osakaal. Soome keelt on jälle Pärnus päris palju kuulda. Nagu meil ikka, siis väga palju sõltub ilmast. Võib öelda, et ilm on meid sel aastal soosinud.

Kindlasti tulevad august ja september rahulikumad kui juuni ja juuli, aga siiski on august veel puhkuste kuu ning loodetavasti võime arvestada päris korraliku täituvusega ka siis. Septembris on juba lugu teine. Madalhooajal on nädalavahetuse lõõgastujate kõrval olnud meie jaoks kõige olulisem sihtgrupp Soome seeniorid. Kahjuks selles osas on positiivseid uudiseid vähe, inimesed on väga ettevaatlikud ning pigem jäävad veel koju. Järjest rohkem levivad jutud teisest lainest tekitavad ebakindlust pikemate puhkuseplaanide tegemiseks.

Edasist on hetkel võimatu adekvaatselt prognoosida. Ennustada muidugi võib ja meie Estonia Spas oleme mõõdukalt optimistlikud - järgmine aasta tuleb kindlasti parem kui käesolev.

Tervise Paradiis ja Tervis ravispaahotell ootavad ellujäämisvõitlust

Jaan Ratnik, grupi juhatuse liige

Juunikuus teenisid meie spaa-hotellid kokkuvõttes pisut üle 50 % eelmise aasta käibest, juulikuu peaks tulema ehk 70% tasemele eelmise aasta vastavate numbritega võrreldes.

August ja eriti september saavad suure tõenäosusega olema eelmise aastaga võrreldes jälle nõrgemad (suvekülalised saavad augustis otsa).