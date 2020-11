Koroonavaktsiin tõi hinnaralli: õpikunäide sellest, kuidas börse juhivad emotsioonid

Eilse päeva kokkuvõttes edestasid nn väärtusaktsiad kasvuaktsiaid tugevalt ning samas seni inimeste kodus püsimise režiimist tugevat kasu lõiganud tehnoloogiaettevõtete aktsiad sattusid surve alla. Kui näiteks Euroopa juhtivate ettevõtete aktsiate hinnaliikumist peegeldav Euro Stoxx50 kerkis päeva kokkuvõttes 6,4% ning finantssektori ettevõtted kerkisid 12%, siis tehnoloogiabörs Nasdaq lõpetas kauplemise 1,5% miinuses. Netflixi ning Zoomi aktsiate hinnad langesid, kuid näiteks lennufirmade aktsiad kerkisid USAs 16%.

Emotsioonid möllasid ka kodus: Tallinki aktsia hind tõusis eile pärast vaktsiiniuudise avaldamist pea 10%.

Ameerika ravimifirma Pfizer ja Saksamaa biotehnoloogiaettevõte BioNTech teatasid eile, et nende Covid-19 vaktsiini efektiivsus on üle 90%. Võrdluseks, tavalisel gripivaktsiinil jääb see 40-60% vahele. Ja kuigi laiade rahvahulkadeni ei jõua vaktsiin veel kuid, panustavad investorid juba praegu sellele, et majandused avatakse peatselt ning inimesed hakkavad taas reisima, naasevad tööle ning lubatud on ka avalikud suuremad üritused.

Danske Marketsi analüütikud tõdesid investoritele saadetud hommikuses ülevaates, et Pfizeri ja BioNTechi teate peamine mõju turule on senise ebakindluse vähendamine. Ning investorid arvestavad aktsiahindadesse praegu stsenaariumit, mille kohaselt Covid-19 piiranguid saab kevadel leevendada. „Senised piirangud jätkuvad läbi talve ning nakatunute arv kasvab, kuid turud näevad nüüd kriisi lõppu ning 2021 aasta peaks tulema roosilisem. Kokkuvõttes näib „normaalsus" saabuvat loodetust kiiremini," tõdevad analüütikud ülevaates lisades, et lähikuudel võib tulla ka teisi positiivseid uudiseid.

Sellist head uudist oli börsidel väga vaja. Ja mitte ainult: ka vastu talve ilma viirusetagi depressiooni kalduvatel inimestel.

„Me näeme praegu selle jama lõpu algust. Ja see on väga suur asi," tõdes USA populaarsele investorite kanalile CNBC Fundstrati analüüsiüksuse juht Tom Lee. „See ralli võib veel mõnda aega kesta".

Lee selgitas, et investorid vaatavad tulevikku ning ei keskendu praegu mitte hinnale, vaid sellele, et paljud ettevõtted vaatavad edaspidi oma tuluporgnoosid ümber. Nii näiteks kerkisid kruiisifirmade aktsiad lootuses, et broneeringud edaspidi suurenevad. Royal Caribbeani aktsia hind kerkis 25%, kinode operaatori AMC Entertainmenti oma 60%.