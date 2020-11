Koroonavaktsiinist saab ravimifirmadele korralik rahamasin

Investeerimispangad Morgan Stanley ja Credit Suisse on teinud oma arvutused ning tuginevad sellele, et inimesed peavad end Covid-19 vastu vaktsineerima igal aastal ehk süsteem on sarnane gripivaktsiinile ning ühe vaktsiinisüsti hinnaks on nad arvestanud 20 dollarit.

„Minu järeldus on praegu selline, et vaktsineerida tuleks igal aastal," tõdes Morgan Stanley analüütik Matthew Harrison. „Covid-19 ei kao kuskile," lausus ta.

Ja kui läheneda konservatiivselt ning eeldada, et Covid-19 vastu lasevad end vaktsineerida vaid need, kes gripigi vastu, siis on vaktsiinituru maht arenenud riikides Harrisoni kinnitusel 10 miljardit dollarit aastas.

Credit Suisse'i analüütiku Evan Seigermani hinnangul võib maht olla isegi suurem ning 10 miljardit dollarilt laekuks ainuüksi USAst.

Majandusleht märgib, et turu maht, mis on sama suur kui praegu kümne kõige menukama ravimi käive kokku, iseloomustab ilmekalt ravimifirmade selle ala tulevikupotentsiaali. Ravimitööstus on viimase kaheksa kuu jooksul saanud valitsustelt miljardite dollarite mahus investeeringuid ning edaspidi tõotab see neile suurt teenimisvõimalust.

Isegi sellised firmad nagu AstraZeneca ja Johnson&Johnson, kes lubasid pandeemia ajal eduka vaktsiini turule tuua kasumit taotlemata, võivad pandeemia lõppedes sellelt raha teenida.

Selle kuu lõpuks oma vaktsiinile USA turul heakskiidu saada lootva Moderna president Stephen Hoge usub, et kõige haavatavamad inimesed lasevad end vaktsineerida veel mõnda aega. Hoge võrdles Covid-19 vaktsiini potentsiaalset turgu peamiselt laste seas leviva hingamisteede süntsütiaalviiruse (RSV) vaktsiiniga. Moderna arendab nii RSV kui gripivaktsiini ning mõlemaid võib Covid-19 omaga kombineerida.

Samuti Covid-19 vaktsiine välja töötavad AstraZeneca ning Johnson&Johnson ei soostunud võimalikku vaktsiini turu mahtu kommenteerima.

Covid-19 ravimit välja töötava Eli Lilly juht David Ricks tõdes juba eelmisel kuul, et nõudlus ravimi järele saab olema pikaajaline, sest kõiki inimesi ei vaktsineerita ning viirus jätkab levikut.

Kuigi erinevalt gripist ei muutu Covid-19 põhjustav viirus kiiresti, ei ole teada, kui kaua inimese loomulik immuunsus kestab ega ka seda, kui kaua vaktsiin mõjub. Turu suurus sõltub sellest, kas vaktsineerimist tuleb teha igal aastal või harvemini.

Kui pandeemia vältel on nõudlus kõrge ning kõik heakskiidu saanud vaktsiinid kasutatakse ära, siis pärast pandeemia lõppu tuleb ravimifirmadel võistelda selles, kelle vaktsiin on kõige efektiivsem. Seda eriti vanemate elanike seas ning võib juhtuda, et gripivaktsiini regulaarsete tarnetega sisse seatud suhted on eeliseks, tõdes SVB Leerinki analüütik Geoffrey Porges.

Tarbijate õiguste eest võitleva Washingtonis asuva mõttekoja Publik Citizen teaduri Zain Rizvi sõnul on Covid-19 vaktsiin ravimitööstuse jaoks mõeldud rahamasinaks. „Valitsused on keskendunud lühiajalises perspektiivis parima tehingu saamisele, kuid ei taga, et vaktsiinid oleksid ka pikaajalises perspektiivis kõikidele taskukohased ning kättesaadavad," lausus ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!