Koroonaviirus ähvardab 15% Saksamaa ettevõtteid hingusele saata

Müncheni ülikooli majandusuuringute instituudi uuringute juht Klaus Wohlrabe tõdes, et võrreldes juunikuuga, mil 21% ettevõtetest arvas, et nad seda kriisi üle ei ela, on olukord läinud paremaks. Kuid üldsiele paranemisele vaatamata tunnevad end tõsisellt ohustatuna 86% reisiagentuuridest ning reisikorraldajatest, 76% hotellidest ning 62% restoranidest.

Reklaamisektoris tunneb enda ellujäämist ohustatuna 27% ettevõtetest, samas kui veoteenustes on neid vaid 14%.

Kõige kindlamalt tunnevad end IT-teenuste pakkujad, kelle seas on vaid 5% neid, kes kardavad, et koroonapandeemia võib saatuslikuks saada.

