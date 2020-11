Koroonaviirus annab tuult tiibadesse: firma laieneb ja võtab uue kaubamärgi

Corpowear on tänavu tegevust laiendanud tänu isikukaitsevahendite nõudluse kasvule. Ettevõtte juhatuse liikme Taavi Sepa sõnul on koroonaviirusest tingituna kasvanud jaeturul nõudlus isikukaitsevahendite järele kümnetes kordades. Corpoweari tootevalikust on enim suurenenud just ühekordsete kinnaste ja maskide müük, mille kasv on olnud ligi 100%.

„Nõudluse suurenedes oleme otsustanud laiendada oma tegevust jaeturule ja otsustanud võtta kasutusele uue kaubamärgi Corpowear, mis vastab meie tänasele äritegevusele. Ka paljud jaekliendid on tekkinud olukorras avastanud meie e-poe, kus müügid on kasvanud ligi 200% võrreldes eelmise aastaga. Lisaks peame läbirääkimisi mitmete edasimüüjatega, kus soovime edaspidi esindatud olla. Tuleval aastal on plaanis lisaks Tartule avada esinduspood ka Tallinnas. Ärikliendi suunal oleme oma tegevust laiendanud Lätti, järgmise eksportturuna soovime siseneda Soome turule, kus samuti on esimesed sammud juba tehtud,“ rääkis Taavi Sepp.

Tema sõnul on ettevõtte püüdnud hoida kaitsevahendite hinnad stabiilsena. „Meilt leiab kolmekihilise sertifitseeritud meditsiinilise maski tükihinnaga 0,165 senti, samas kui näiteks paljudes apteekides ja supermarketites on need pigem alates 0,5 kuni euro tükk. Kunstlikku juurdehindlust koroona kõrgpunktide ajal oleme vältinud,“ lisas Sepp.

Ettevõtte tootevalikust leiab lisaks muudele isikukaitsevahenditele kolme erinevat tüüpi sertifitseeritud kaitsemaske: kolmekihilised ühekordsed meditsiinilised kaitsemaskid, respiraatorid ja korduvkasutatavad maskid, lisaks ka visiirid.

Corpowear OÜ ehk endise nimega Kindakeskus on Tartust pärit ettevõte, mis alustas tegevust 2010. aastal. Ettevõte müüb isikukaitsevahendeid ja tööriideid nii ettevõtetele kui eratarbijale. Ettevõtte 2019. aasta käive oli 1,4 miljonit eurot. Corpowear annab tööd 13 inimesele.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!