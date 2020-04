Koroonaviirus kukutas lennureisijate arvu 55%

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on Tallinna lennujaam kõigele vaatamata avatud, sest liinilendudest on võimalik veel kolm korda nädalas lennata Lufthansaga Frankfurti ja Belaviaga Minskisse. “Samas võib olukord lennuliikluses kiiresti muutuda, mistõttu soovitame jälgida lennuinfot Tallinna lennujaama kodulehelt,” ütles Eero Pärgmäe. “Ka turvakontroll toimib nii nagu alati. Kõik inimesed, nii töötajad kui ka reisijad, kes sisenevad lennujaama kinnisele alale, peavad läbima turvakontrolli.”

Pärgmäe sõnul jätkab lennujaam ka kauba-, otsingu- ja päästetööde, meditsiini ning eriolukorraga seotud lendude teenindamist. “Keerulisel ajal ei tohi me unustada abivajajaid ning praeguses kriisiolukorras on meie roll toetada lende, mis on vajalikud kriisi üleelamiseks, nagu näiteks lennud isikukaitsevahendite transportimiseks,” rääkis Pärgmäe.

Lendude vähenemise tõttu on muutnud reisiterminali lahtiolekuajad. Reisiterminal avatakse kaks tundi enne esimese lennu saabumist või väljumist, kuid mitte hiljem kui kell 08:00. Terminal suletakse peale viimaste saabuvate või väljuvate reisijate lahkumist terminalist kuid mitte varem kui 20:00. Öösel on reisiterminal reisijatele suletud.

Jaanuaris läbis lennujaama üle 213 000 reisija, mis oli 4,1% rohkem kui eelmise aasta jaanuaris. Veebruaris läbis Tallinna Lennujaama 211 698 reisijat, mida oli 8% rohkem kui eelmise aasta veebruaris.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!