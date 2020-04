Koroonaviirus kukutas USA majanduse oodatust sügavamale

See on suurim langus alates 2008. aasta finantskriisist ning viimase kuue aasta esimene kvartalipõhine langus.

Erinevad analüütikud olid oodanud umbes 4% tasemel langust, kirjutab populaarne USA investorite kanal CNBC.

USA majandust veab sisetarbimine, kuid koroonaviiruse pandeemia on sealsed tarbijad koduseinte vahele surunud ning miljonid inimesed tööta jätnud.

Jaemüük vähenes märtsis 8,7%, mis on suurim kukkumine alates 1992. aastast, mil arvepidamisega algust tehti. Kuna aga majandus seiskus alles märtsi keskel, siis arvavad analüütikud, et praegused numbrid on alles eelmäng ning hullem aeg on veel alles ees. Ja tõenäoliselt on pilt halvem juba täpsustatud esimese kvartali numbrite avaldamisel.

Järsu kukkumise pehmendamiseks kiitis kongress heaks 2,2 triljoni dollari mahus majanduse turgutamise paketi, mis laiendas töötu abiraha ning suunas väikeettevõtetele 349 miljardit dollarit toetusraha, millele esmaspäeval lisati veel 310 miljardit dollarit.

USA keskpank Föderaalreserv on omalt poolt samuti mitmeid samme astunud. Nii on langetatud intressimäärasid, rakendatud varaostuprogrammi ning laiendatud laenuvõimalusi. Nagu märkis Briti majandusleht Financial Times, on need sammud toitnud lootusi, et suvel majandus taastub. Tuleb märkida, et president Donald Trumpi jaoks on sisemajanduse kogutoodangu taastumine ees ootavate presidendivalimiste valguses kriitilise tähtsusega..

