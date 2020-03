Koroonaviirus kümnekordistas Chemi-Pharmi tellimusi: oleme pidanud uutele klientidele ära ütlema

“Tellimuste arv on meil paari nädalaga seitsme- kuni kümnekordistunud,“ rääkis ta.

Olukorra haldamiseks on Chemi-Pharm pannud tööle lisavahetusi ja võtnud juurde inimesi. Ettevõte töötab öötundidel ja nädalavahetustel.

Kõiki tellimusi täita ei suudeta, mistõttu osadest uutest tellimustest on kompanii ära öelnud, keskendudes eelkõige olemasolevatele klientidele ja nende kordades suurenenud tellimustele ning riigihankeklientidele.

“Mis siin salata, osadest tellimustest oleme sunnitud loobuma,” rääkis ta.

Eesti apteeke suudab ettevõte varustada järgmise nädalal algusest, kuna uue tööjõu koolitamisega läheb veel sellel nädalal aega.

Ettevõttele pole SARSi-laadse viirustega rindapistmine esmakordne ja seetõttu on desinfektsioonivahendid testitud koroonaviiruste suhtes ja nad tapavad viiruseid 15 sekundiga.

“Aga kui me oleme bussis või kätleme kellegagi, kallistame või kasutame tualette, siis tuleb kindlasti käed uuesti desinfitseerida,“ lausus ta. “Ehk oleme sealmaal, kus peaksime kätlemise ja kallistamise varsti ära jätma.“

Praegu on kõige suurem nõudlus käte antiseptikale ja pindade desinfektsioonile.

Ettevõte kolis just läinud aastal uude tootmismajja, kus on kiiremad liinid, suuremad mahutid ja rohkem ruumi.

„Nõudlus on praegu väga suur, kuid loodame, et see nii väga kaua ei kesta,“ lausus ta.

