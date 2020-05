Koroonaviirus lükkab maailma uude kriisi. Miks just vaesemad riigid teistest rohkem kannatavad?

Kuigi suurem osa riike on selleks kriisiks paremini valmis kui eelmiseks, ei ole mitte kõik suutnud oma majandust ümber korraldada ning turvapatja koguda ning võlakoormat piisavalt vähendada. Eelmisest kriisist möödunud kümne aastaga ei ole ükski arenev majandus arenenud majanduste liigasse üle läinud.

Koroonaviiruse tõttu on vaesemad riigid sattunud nn ideaalsesse tormi. Vähe sellest, et Brasiilia ning Ukraina tervishoid on erakorraliseks olukorraks vähem valmis kui lääneriikide haiglad, soodustavad ka elutingimused viiruse levikut. Majanduslikult on need riigid nõrgemad ning samal ajal kui rikkad riigid peavad lihtsalt harjumuspärasest mugavusest loobuma, tuleb teistel ellujäämise eest võidelda.

Mis on need peamised probleemid, millega tuleb arenevatel riikidel võidelda? Miks peaksid jõukamad riigid tekkinud olukorras üldse vaesematest hoolima? Miks sukeldus suur hulk maailmariike võitlusse koroonakriisiga seotud kätega? Mida teha olukorras, kus isegi rikastel riikidel on praegu raske? Mis on see üks eelis, mis arenevatel riikidel on jõukate riikide ees? Miks võib olla see, mis on sakslastele hea, venelastele surmav?