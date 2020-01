Koroonaviirus mõjutab kaupade liikumist: olulised viivitused ja kõrgemad veohinnad

Lepasalu soovitab Eesti ettevõtjatel Hiina saatjatega ja oma logistikapartneritega kontakti hoida, et kriitilised kaubad esimesel võimalusel liikuma saada. „Kui on planeeritud suurem saadetis, võib olla mõistlikum see osadeks jagada ja olulisem osa kiirema, näiteks ekspresslahendusega ära tuua,“ ütles Lepasalu, kelle kogemus on näidanud, et kaubaruumi defitsiidi korral hakkavad ka lennuhinnad oluliselt kasvama. Tema sõnul kaupade saatmisega Hiina praegu veel probleeme pole, kui aga lennuliinid jätkavad lendude tühistamist, muutub ka eksportimine keerulisemaks ja kallimaks.

„Omalt poolt saame hoida kliente olukorraga kursis ning võimalusel veomarsruute ümber mängida. Selge on see, et kaupade liikumises on ette näha olulisi viivitusi ja veohindade kerkimisi. Loodame siiralt, et viirus saadakse kiiresti kontrolli alla ja normaalolukord taastub,“ lausus Lepasalu.