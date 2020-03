Koroonaviirus on Venemaa majanduse suurim risk, Putin nõuab vastumeetmeid. Kui palju Venemaa viirusest kaotab?

Keskpanga kinnitusel võib koroonaviiruse levimine 2020. majanduskasvu läbi majandusaktiivsuse vähendamise pidurdada, vahendab Vedomosti.

Koroonaviirusest on saanud maailmamajanduse üks peamine probleem, mis on pannud investorid närveerima ning kukutanud börsiindekseid. Nafta odavneb ning rubla kurss langeb.

Peamine oht Venemaa majandusele on naftaekspordi vähenemine Hiinasse ning nafta hinnalangus, kinnitavad eksperdid.

Reedel kukkus Brenti toornafta barreli hind esimest korda viimase 2,5 aasta jooksul allapoole 49 dollari taset. Analüütikute hinnangul võib Brenti barreli keskmine hind esimeses kvartalis jääda 58 dollari tasemele, kuid teiseks poolaastaks kerkida 60 dollari tasemele. Naftasektor võib kaotada 15-18 miljardit dollarit, seda peamiselt esimesel poolaastal.

Arengukeskuse kõrgema majanduskooli asedirektori Valeri Mironovi sõnul on peamised riskid seotud tööstusega. Finantskeskuse Skolkovo REŠ direktor Oleg Šibanov tõdes, et viiruse mõju tööstustootmisele on praegu raske hinnata, kuid esialgse prognoosi kohaselt võib tööstustoodangu kasv aeglustuda ühe protsendipunkti võrra.

Aeglustub ka transporditeenuste eksport: raudtee- ning lennundusvedude sektor kaotab vastavalt 25-30 miljonit dollarit ning 200 -550 miljonit dollarit sõltuvalt vähenemise mahust ning selle kestvusest.