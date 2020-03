Koroonaviirus räsib finantsturge, aga on üks vana tuttav võitja

Kulla hind on võrreldes esmaspäevaga tõusnud 5,4%, sest investorid soovivad riski eest põgeneda. Investorid ei tea, mida haiguse levik kaasa toob ning lisaks kahtlevad nad, kas poliitikud ja keskpankurid suudavad adekvaatseid lahendusi leida.

Kulda võib pidada kriisi üheks kõige suuremaks võitjaks. Goldman Sashsi analüütikud ütlevad, et „kullal on viiruse suhtes immuunsus". Ekspert Jeffrey Gundlach ütles CNBC-le, et kuld on praegu parim asi mida omada ja see on teel uutesse kõrgustesse. Ekspert arvab, et koroonaviirus jätkab kulla hinna kergitamist ka järgmisel nädalal.

Kullaga kaubeldi täna varahommikul ligi 1670 dollariga, kui see jõuaks 1689,31ni, siis oleks see kõrgeim hind pärast 2013. aastat.

Viirus on jõudnud ka maailma ühe olulisema riigi USA inimesteni. New York Times kirjutab, et üle 2000 linlase on end nö ise karantiini pannud.

Kui rääkida teistest väärismetallidest, siis nii hõbe, plaatina kui pallaadium on kõik kukkunud.