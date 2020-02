Koroonaviirus | Vaid üksikud eestlased on Hiina reisimise plaanidest loobunud

Estraveli turundusdirektori Airi Ilissoni sõnul pole Hiina eestlaste seas väga populaarne sihtkoht ning seetõttu ka koroonaviirus reisibüroole selles osas erilist mõju ei avalda. Viimase kuu jooksul on tühistatud 15 piletit.

„Lennufirmad võimaldavad Hiina piletite raha tagastamist kliendile, seega on kliendid soovi korral saanud endale selle asemel midagi muud meelepärast ja mõnesse muusse sihtkohta valida," lisas ta.

Go Traveli müügidirektor Rista Koit märkis samuti, et Hiina osakaal kõikidest reisidest on väike. Eesti Panga välisreiside statistika andmetel reisib Eestist Hiina suunal umbes 5000 inimest aastas, mis on marginaalne osa 3,6 miljonist eestlaste tehtud välisreisist.

„Samas konkreetse reisija või grupi jaoks, kellel oli soov Hiinasse minna, on tegemist muidugi ebameeldivusega. Nii oleme pidanud meiegi mõne üksiku tellimusreisi Hiinasse tühistama," ütles Koit ja lisas, et sellistel juhtudel pakutakse kliendile mõnda teist sihtkohta või Hiina külastamise edasilükkamist.