Koroonaviirus võib tuua Ühendkuningriigile suurima majanduskukkumise alates aastast 1706

Keskpanga prognoosi kohaselt kukub tänavu majandus koroonaviirusest alanud arengute tõttu 14 protsenti. Selline nägemus põhineb eeldusel, et juunis leevendatakse eriolukorra piiranguid.

Keskpank prognoosib, et Covid-19 hävitab kõvasti töökohti ja inimeste sissetulekuid. Bank of Englandi juht Andrew Bailey ütles BBCile, et mingisugust kiiret tagasipöördumist normaalse aja juurde ei tule.

Tema sõnul ei ava inimesed ka liikumispiirangute kadumise järel rahakotiraudu.

Täna hääletas keskpanga nõukogu ühehäälselt selle poolt, et jätta intressitase rekordmadalale 0,1 protsendile. Seevastu rahatrüki osas ollakse lahkarvamusel. Kaks keskpanga nõukogu liiget üheksast hääletasid selle poolt, et suurendada rahapoliitilist õgvendusprogrammi saja miljardi naela võrra 300 miljardi naelani.

Keskpanga rahapoliitikaanalüüsi kohaselt langes majandus esimeses kvartalis aastaga kolm protsenti, kuid teises kvartalis tuleb 25 protsendine majanduse kukkumine.

Briti kinnisvaraturul valitseb vaikus. Tarbijate kulutused on viimastel nädalatel vähenenud 30 protsenti.

Kogu selle aasta majanduslangus peaks tulema rekordilised 14 protsenti. See on suurim aastane majanduslangus alates 1949. aastast, kui Briti statistikaamet hakkas arvutama majanduskasvu. Briti keskpank konstrueeris vanade andmete põhjal majanduskasvu ja -languse aegrea 18. sajandini välja ja leidis, et see kukkumine tuleb suurim alates 1706. aastast.

2021. aastal peaks majandus kasvama 15 protsenti.

Bailey sõnul saab pandeemiast tingitud alaline majandushäving olema suhteliselt väike. Majandus taastub palju kiiremini kui üleilmsest finantskriisist.

Ta kiitis valitsust, kes toetab töötajaid ja ärisid läbi palgatoetuste, laenude ja tagastamatu abi.

Panga finantsstabiilsuse analüüs näeb ette kinnisvarahindade 16 protsendist kukkumist. Iga seitsmes eluasemelaenu võtnu on saanud laenule maksepuhkust. Vaid kuu ajaga on uute eluasemelaenude väljastamine vähenenud poole võrra. Tohutult on kukkunud selliste eluasemelaenude väljastamine, kus omafinantseering on alla 40 protsendi soetatava eluaseme hinnast.