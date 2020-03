Koroonaviiruse karm mõju maailma lennundusele: mai lõpuks võib suur osa lennufirmadest pankrotis olla

Koroonaviirus on toonud juba kaasa lennufirmade kadumise. Üle-eelmisel nädalal kukkus kokku Briti lennufirma Flybe, neljapäeval teatas viimastel aastatel jõuliselt laienenud osavlennufirma Norwegian Air, et koondab pooled töötajatest. Hädas on aga ka suured lennufirmad.

Briti lennufirma British Airways juht Alex Cruz hoiatas 45 000 töötajale saadetud kirjas, et ees ootavad koondamised, kuna lennufirma on vaatamata tugevale bilansile ning tugeva emafirma toetusele enneolematu surve all.

Briti majandusleht FInancial Times kirjutas, et Richard Bransoni Virgin Groupi juht Peter Norris kutsub Suurbritannia valitsust toetama koroonaviiruse pandeemia tõttu kannatavaid riigi lennufirmasid 7,5 miljardi naelaga.

Norris märgib, et nii lennufirmad kui lennujaamad on üha suurema finantssurve all. Ta hoiatab, et ka suured lennufirmad võivad ohtlikku rahahätta sattuda, sest vähenev nõudlus ning reisikeelud on toonud kümnete tuhandete lendude tühistamise, seniste prognooside muutmise ning sundinud kasinusmeetmeid rakendama.

Prantsusmaa valitsus valmistub abistama Air -France KLMi, millele Turmpi reisikeeld on andnud kõva hoobi. Lennufirma 14,3% omanik Prantsusmaa valitsus kaalub praegu, millised oleksid kõige paremad toetusmeetmed.

Rahandusministeeriumi ametniku sõnul on tõenäolisem laenu andmine, mitte osaluse suurendamine. Valitsus on kinnitanud, et toetab 2004. aastal Air France ning Hollandi KLMI asutatud lennufirmat igati. Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire kinnitas juba reedel, et riik toetab kõiki riigiosalusega ettevõtteid.

Kindlad ellujääjad Hiina lennufirmad

CAPA märgib oma teates, et koroona-järgne maailm pakub unikaalse võimlause üleilmse lennunduse raamistikku ning alustalasid muuta. Kas aga firmad selle ajani vastu peavad? Kindad ellujääjad on Hiina lennufirmad, mis saavad riigilt tuge ning seega jäävad nad maksujõuliseks.

Seda kinnitavad ka aktsiate hinnad. Olukorras, kus suuremate lennufirmade aktsiad mujal maailmas on langenud 50% või rohkem, on Hiina kolm suuremat lennufirmad oma väärtusest kaotanud vaid natuke üle 10%.

CAPA märgib, et kriisi üleelamiseks on kõige olulisem koostöö, sest viimane asi, mida maailma koroona-järgselt keskkonnalt ootab, on natsionalistlik aeropoliitiline vastasseis.

CAPA hoiatab, et kui riigid koostööd teha ei suuda, on tulemuseks struktureerimata ning natsionalistlik lennundus, mis koosneb peamiselt suurematest ning valitsuste poolt paremini toetatud lennufirmadest, mis ei teeni 21. sajandi maailma huve.