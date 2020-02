Koroonaviiruse levikule vaatamata Euroopa Liit veel Schengeni alal reisimist ei piira

Euroopa Liidul tervikuna pole mingit plaani hakata kitsendama inimeste liikumist Schengeni viisaruumis, kinnitati Brüsselist Financial Timesile. Ka soovitati koroonaviirusega seotud paanikat mitte õhutada.

Peale selle, et Euroopa Komisjon andis teada, et panustab 232 miljonit eurot üleilmsesse võitlusse koroonaviiruse levikuga, oli esmaspäevaks plaanitud ka EL-i terviseohutuse komitee kohtumine, kus teemaks värske viirusepuhang Itaalias.

Lähipäevadel peaks Itaaliasse jõudma ka nii maailma terviseorganisatsiooni (WHO) kui ka Euroopa Liidu haiguste ennetamise ja tõrje keskuse ametnikud. Viimaste päevadega on Itaalias vähemalt 229 inimest andnud positiivse viiruseproovi ja täna hommikuse seisuga oli seitse inimest selle tagajärjel ka surnud.

„Me peame sellesse olukorda täie tõsidusega suhtuma, kuid samal ajal ei tohi laskuda paanikasse ja aidata valeinformatsiooni levitamisele kaasa,” rõhutas Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Stella Kyriakides esmaspäeval Brüsselis ajakirjanike ees kõneldes.

Koroonaviiruse värske puhang paneb proovile ka ühises piirivabas Schengeni alas toimetava Euroopa Liidu tervishoiukriisidega toimetuleku võimekuse. Seejuures tuleb arvestada ka sellega, et linnad, kuhu suur osa euroliidu elanikkonnast on koondunud, on ümbritsetud väga tiheda transpordivõrgustikuga, mis omakorda muudab viiruse tõkestamise keeruliseks.