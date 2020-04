Koroonaviiruse mõju: viis riiki, mis esimesena majanduse taastavad ja normaalse elu juurde naasevad

Singapur on väike riik ning kriisist väljumine sõltub maailmamajanduse taastumisest, kuid riigi elanikud usuvad õnnelikku tulevikku. Nii kinnitab singapurlane Justin Fong, et sarnaselt teistele elanikele usub ka tema, et kriis muudab nad tugevamaks. Kriis viib uue tehnoloogia arenguni, mis pakub ka suuremaid võimalusi.

Nii on paljud ettevõtted kohanenud uute tingimustega ning võimaldavad töötajatele kodukontoris töötamist. Valitsus on võtnud kasutusele mobiiliäpi Trace Together, mis aitab viiruse levikut jälgida. Selle äri on paljud singapurlased oma nutitelefonidesse laadinud.

USA

Arvestades riigi suurust, on see indeksis jagatud lääne-, kesk- ja idaosaks ning kokkuvõttes on kõik kolm üsna kõrgetel kohtadel: vastavalt 9. 11. ja 22.kohal).

Viiruse leviku peatamine on osutunud kõige raskemaks suurlinnades nagu New York. Tööpuudus on juba jõudnud rekordilisele tasemele, suure osas seetõttu on enam kui pooltes osariikides on kõik ärid suletud, ka restoranid ning kaubandusettevõtted.

Kuid USA võimud võtsid majanduse stabiliseerimiseks kiiresti kasutusele turgutusmeetmed ( 2 triljoni dollari mahus abipakett), viisid sisse sotsiaalise distantseerimise meeted, mis on mõningase efekti andnud. Kokkuvõttes peaks see pandeemia mõju pehmendama ning aitama kiiremini normaalse majanduselu taastada

Goldman Sachsi ja Morgan Stanley eksperdid prognoosivad, et majandus teeb läbi V-kujulise languse ehk alguses kiire kukkumine ning juba teisel poolaastal kiire tõusu. McKinsey konsultandid aga on oma hinnangutes tagasihoidlikumad, kuid siiski optimistlikud. USA majanduse käekäik on oluline ka kogu ülejäänud maailmale, sest annab pea veerandi kogu maailma SKPst. Sestap sõltub ka maailmamajanduse taastumine suurel määral sellest, kuidas USA sellega hakkama saab.