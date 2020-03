Koroonaviiruse mõjud rahvusvahelistele kaubavedudele. Õnneks on Hiinas olukord stabiliseerumas

"Kaupade transiitaeg venib, ning selle põhjuseid saab eelkõige otsida vähenenud veoruumi saadavusest ja riigipiiridel tekkinud järjekordadest," selgitas Balti Logistika müügijuht Peeter Vahar. "Lennutranspordile avaldab kõige enam mõju suuremahuline lendude tühistamine - AirBaltic on pea kõik lennud tühistanud, suure osa lendudest jätavad ära ka Finnair ja LOT," rääkis Vahar. Veoruumi defitsiidi tõttu on ka lennuhinnad hüppeliselt tõusnud.

"USA-suunalist lennutransporti raputas möödunud nädalal president Donald Trumpi teade, millega sisuliselt keelustatakse üheks kuuks reisimine Euroopast Ühendriikidesse. Selle tulemusena tühistasid lennuliinid enamuse Atlandi-ülestest reisilendudest," selgitas Vahar. Ta lisas, et sel nädalal on olukord Ühendriikide suunal küll stabiliseerunud, aga kaubaruumiga on lennutranspordis jätkuvalt kitsas.

Rahvusvaheline meretransport toimib praegu üsna tavapärases rütmis ja riikide kehtestatud piirangud kaubalaevade liikumist oluliselt ei mõjuta. Olukord Hiinas on hakanud stabiliseeruma ja aina rohkem pääsevad sadamatesse kogunenud konteinerid nüüd Hiinast liikuma, seega on oodata, et tühjade konteinerite kättesaadavus kaupade väljaveoks Eestist paraneb.