Koroonaviiruse pandeemia sundis kolm suurt kruiisifirmat tegevuse peatama

Norwegian Cruises teatas tegevus lõpetamisest 11.aprillini ning Royal Carribean peatab USA kruiisid 30 päevaks.

Carnival Princess Cruises teatas üleilmse tegevuse lõpetamisest 10.maini juba neljapäeval ning teade kukutas ettevõtte aktsia hinda enam kui 30%, kirjutab USA investorite kanal CNBC.

Kõik kolm suuremat börsil noteeritud kruiisifirmat on nüüd Covid-19 pandeemia tõttu vähemalt osa tegevusest peatanud. Kruiisitööstus on viiruselt eriti suure hoobi saanud, sest viirusepuhangud laevadel on pannud laevatäied inimesed karantiini.