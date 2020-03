Koroonaviiruse positiivne mõju? Eesti idufirma rakenduse allalaadimiste arv hakkas hiljuti Põhja-Itaalias järsult kasvama

Timbeter on 2013. aasta lõpus loodud nutirakendus ümarpuidu mõõtmiseks. Ettevõte sai alguse ühest Garage48 programmeerimisürituselt Pärnus. Kuna ettevõtjad on hädas puidu ebatäpse mõõtmisega, otsustas Timbeter pakkuda neile sellele probleemile infotehnoloogilist lahendust. Tänaseks on ettevõtte tegevus 99% ulatuses välisturgudel.

„Mida oleme välisturgudel kogenud on see, et mitmed Hiina ekspordipartnerid – näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigis ja USA-s LAV-s – on oma operatsioonid seisma pannud kui aprilli lõpuni,” kirjeldas üks ettevõtte asutajatest, Anna-Greta Tsahkna. Ta on veenunud, et viirus mõjutab kindlasti negatiivselt USA puidusektorit, mis on tänu USA-Hiina kaubandussõjale seisakus olnud juba pikemat aega.

„Samas tehnoloogiaettevõttele nagu Timbeter on kriis alati võimalus, kuna üha enam otsitakse lahendusi kulude kokkuhoiuks ning operatsioonide efektiivsemaks muutmiseks. Timbeter on viimastel kuudel värvanud lisaks uusi töötajaid ning laienenud uutele turgudele peamiselt Ladina-Ameerikas ning Kagu-Aasias,” rääkis Tsahkna.

Ta tõi välja, et varasemast enam allalaadimisi on olnud ka näiteks Põhja-Itaaliast. „Allalaadimiste arv kasvas oli tavapärasega võrreldes 7 korda veebruari lõpus ning märtsi alguses,” kirjeldas Tsahkna. Tema sõnul ei ole Itaalia turg neil varasemalt eriti fookuses olnud, kuna kogu Euroopa moodustab hetkel vähem kui 10% Timbeteri käibest ning Itaaliast on mõned üksikud kliendid.