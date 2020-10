Koroonaviiruse teine laine on Euroopa riike väga erinevalt tabanud, USA investeerimispangal on selle kohta oma teooria

Suurbritannias peab maski kandma poes käies ja ühistanspordis. Holland soovitab oktoobri algusest maski kanda siseruumides, sh ühistanspordis, kuid pole seda nõuet seniajani kohustuslikuks teinud. Mackie hinnangul mõjutab maski kandmine viiruse paljunemiskiirust, kuid väga raske on hinnata seda, mil määral, sest üks asi on valitsuse seatud piirangud ja sootuks teine asi, kui palju inimesed nendest kinni peavad.

Ta ise usub, et maskikandmise kohustusest peetakse paremini kinni riikides, kus on selle nõude mitte järgimise eest karmimad rahalised trahvid. „On üsna ilmne, et maskikandmise nõuded ja trahvid on kõige leebemad Hollandis, kus on ka viimasel ajal nakatumiste arv väga kiiresti kasvanud,” märkis Mackie. Samas Itaalias, kus on oluliselt rangemad nõuded ja kõrgeimad trahvid, on teine laine kulgenud kuni selle nädalani oluliselt tagasihoidlikumalt kui Hollandis.

Samal ajal ei välista USA investeerimispanga analüütikud, et asi võib olla ka selles, et Itaalia ja Saksamaa madalamate numbrite taga on lihtsalt kahe- või kolmenädalane viiteaeg viiruse levikus. „Arvestades, kui kiiresti praegu Saksamaa ja Itaalia nakatumise numbrid kasvavad, võib pilt väga kiiresti muutuda,” tõdes Mackie.

