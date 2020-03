Koroonaviiruse tekitatud majanduskrahh tõukas Saksa Hesseni liidumaa rahandusministri enesetapule

54-aastane Schäfer leiti surnuna raudteeliini lähedalt laupäeval. Wiesbadeni prokuratuur teatas, et usutakse, et ta suri enesetapu tagajärjel, vahendab AFP.

„Me oleme šokis, me ei suuda seda uskuda ja eelkõige oleme me tohutult kurvad,“ ütles Bouffier salvestatud avalduses.

Hesseni liidumaal asub Saksamaa finantspealinn Frankfurt, kus on suurimate pankade Deutsche Banki ja Commerzbanki peakontorid. Frankfurdis paikneb ka Euroopa Keskpanga peakorter.

Nähtavalt löödud Bouffier meenutas, et Schäfer, kes oli Hesseni rahandusminister kümme aastat, töötas päeval ja öösel, et aidata ettevõtetel ja töötajatel pandeemia tagajärgedega toime tulla.

„Täna peame me oletama, et ta oli sügavalt mures,“ ütles Bouffier. „Just sellisel keerulisel ajal oleksime me vajanud kedagi temataolist.“