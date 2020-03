Koroonaviiruse tõkestamise häkaton püstitas Eesti rekordi

President Kersti Kaljulaidi sõnul näitab online häkatoni korraldamine eestlaste hoiakut, kus keerulisel ajal ei lasta päid norgu, vaid asutakse lahenduste leidmise nimel tööle. "Mul on siiras rõõm näha, et kõigest paari tunniga organiseeritud initsiatiivist on saanud rahvusvahelise mõõtmega aktsioon, mis on toonud kokku enam kui 1000 osalejat rohkem kui 20st riigist ja seda 14st ajatsoonist. See on ehe näide algatusest, mis suunab inimesi otsima lahendusi väljakutsetele, millega silmitsi seisame," sõnas president Kaljulaid.

"Koroonaviiruse levik on ohustab meie tervist ning sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. Siinkohal on oluline lisaks viiruse leviku ohjeldamisele koondada jõud ja asuda lahenduste leidmise nimel tööle," lisas president.

Accelerate Estonia idee autori Viljar Lubi hinnangul on online häkaton suurepärane eeskuju ka teistele riikidele. "Eestlaste initsiatiivist on kinni haaranud näiteks Poola, kellel on samuti soov sarnane algatus oma riigis organiseerida. Loodan, et meist võtavad õppust ka teised riigid nii Euroopas kui kogu maailmas. Accelerate Estonia ja Garage48 meeskonnad on kinnitanud valmisolekut jagada oma kogemuslugu ka teiste riikidega, kes soovivad sarnast online häkatoni korraldada," sõnab Lubi.