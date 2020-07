Koroonaviiruse tõkestamisel Eestis olulise ülesande saanud erameditsiinikeskus on kiiresti kasvanud, kuigi lõpetas mullu kahjumis

Kui veel 2018. aastal piirdus 2015. aasta juulis asutatud meditsiinigrupi müügitulu 863 642 euroga, siis mullu kasvas see 2 495 352 miljoni euroni. Ligi kolmekordsele käibekasvule vaatamata, lõpetati aga aasta üle kahemiljonilise kahjumiga. Ettevõtte ühe omaniku ja juhatuse liikme Kadi Lamboti sõnul paanib raamatupidamislikku kahjumisse jäänud grupp esmakordselt kasumisse jõuda 2022. aastal.

"Confido on hästi kapitaliseeritud ettevõte ning kiire kasvu faasis vastas aastakahjum meie prognoosidele," selgitas ta. Lambot tõi eraldi esile, et terve eelmise aasta jooksul tehti mahukaid investeeringuid Confido Kiirkliinikute kontseptsiooni välja töötamiseks ja käivitamiseks, samuti toimusid ettevalmistused esimese Confido Digikliiniku avamiseks.

Ka märkis ta, et kahes Tallinna kaubanduskeskuses avatud kiirkliinikud hakkasid tulu teenima alles sel aastal. "senise edu põhjal on meil kindel plaan taoliste kliinikute arvu veel sel aastal suurendada," rääkis Lambot. Confido Kiirkliinikusse saab pöörduda nii kergemate vigastuste kui ka halva enesetundega, terviseuuringuteks, vaktsineerimiseks, toitumis- või sõltuvusalaseks nõustamiseks või muu meditsiinilise nõu saamiseks.

2019. aasta jooksul omandas Confido Healthcare Group enamusosalused sõltuvushäirete raviga tegelevas TSF Tervisekliinikus ja Vitaclinika laserravikeskuse omanikfirmas. Oktoobris omandati Perearsti Nõuandeliin OÜ, mille lühinumbrinumbri 1220 kaudu antakse aasta jooksul tervisenõu enam kui veerand miljonil korral.

“Lisaks valmistume Veerenni terviselinnakus sügisel valmiva Confido uue peahoone käivitamiseks, investeerime nii tegevuse tõhustamisesse kui innovatsiooni," rääkis ettevõtte juhatuse liige. Tema sõnul avatakse uues hoones päevakirurgia ja radioloogia keskus ning oluliselt laienevad sõltuvusravi, töötervishoiu teenuste ja esteetilise meditsiini võimalused.

Üks käesoleva aasta eesmärke on ka uudse Confido Tervisekindlustuse turuletoomine ning oma portfelli uuendamine töötervishoiu valdkonnas. Lamboti kinnitusel laiendab Confido oma tegevust oluliselt ka sel aastal.