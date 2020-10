Koroonaviiruse tõttu koondati Tallinna lennujaamast kokku 125 töötajat

Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike selgitas: "Septembri alguses teatasime oma töötajatele, et lendude ja reisijate arvu jätkuva vähenemise tõttu tuleb meil asutuses veel ümberkorraldusi teha, et tekkinud uue olukorraga kohaneda." See tähendas, et ettevõttest tuli veel inimesi koondada, lisaks sellele ei täideta lapsehoolduspuhkusel, omal soovil lahkujate või kaitseväes olevate töötajate ametikohti. "Covidist tingitud koondamisega lahkub ettevõttest kokku 125 töötajat, viimased koondamisteated väljastati 05.oktoobril ja viimased ettevõttest lahkumised toimuvad novembris," kõneles Tuvike.

Mai lõpus teatavaks tehtud koondamine puudutas väga paljusid valdkondi, septembri alguses teatavaks tehtud koondamine puudutab ennekõike reisijate või õhusõidukite teenindamisega seotud ametikohti ning on otseselt seotud reisijate ja lennuoperatsioonide langusega.

Tallinna lennujaama juhtkond teeb enda sõnutsi kõik endast oleneva, et vältida täiendavaid struktuurseid ümberkorraldusi ettevõttes ning tütarettevõttes. "Seetõttu on meie jaoks oluline lennuliikluse taastumine ning inimeste julgus ja vajadus taas lendama hakata," ütles Tuvike.

