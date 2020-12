Koroonaviirusele vaatamata on Eesti EXPO esindus juba koos ja esimesed tegevused toimuvad uuel nädalal

„Dubai EXPO märksõnaks on kahtlemata tulevik ja siin on meil palju pakkuda tervele maailmale – üks maailma tugevamaid haridussüsteeme ning innovaatilised ettevõtted,“ kinnitab Eesti paviljoni peakomissar Daniel Schaer. „Eesti osalemist oodatakse väga ning meilt loodetakse palju,“ märkis ta. Tuleval nädalal tutvustab veebis toimuval eel-EXPO-l Eesti haridus- ja teadusministeerium meie kogemusi digiõppe valdkonnas.

EXPO Dubai Eesti Esinduse juht Andres Kask näeb, et maailmanäitus on uus majanduskiirendi kõikidele osalevatele ettevõtetele ja organisatsioonidele. „Suurem osa erialanäitusi ja messe on sel aastal ära jäänud ja ka järgmise aasta alguses arvatavasti neid füüsiliselt ei toimu. See on seadnud maailmanäituse Dubais uude valgusesse, mida näitab ka meie ettevõtete huvi EXPO vastu,“ sõnas ta.

Kask märkis, et ekspordile orienteeritud ettevõtted tahavad koroonajärgsest võimalikust majandustõusust osa saada. „Järgmise aasta oktoobris oma uksed avav EXPO 2020 Dubai toimub murrangulisel ajahetkel olles justkui vihm pärast pikka aega kestnud põuda,“ leidis ta. Mitmed osalevad ettevõtted on juba esitlenud oma tooteid ja teenuseid EXPO Eesti esinduse veebinaridel ja leidnud ka äripartnereid, kellega on sõlmitud juba ka esimesi müügi- ja esindusleppeid.

Samuti on EXPO ise pakkunud osalevatele riikidele võimalust oma olulisemaid teemasid tutvustada ja järgmisel nädalal toimubki Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorsooameti poolt korraldatav veebipaneel koos Soome ja Araabia Ühendemiraatide kolleegidega, teemal „Tehnoloogia kasutamine personaliseeritud hariduses“.

Lisaks toimub eel-EXPO teadmistenädala raames 15. detsembril veebipaneel "The World’s Biggest Experiment: EdTech & Remote Learning – What did we get right, and what still needs to change?", kus esindab Eestit Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere.

Dubai EXPO 2020 on esimene omalaadne projekt, kus Eesti ettevõtjad ja riik osalevad partneritena selleks, et turgutada majandust ning tutvustada Eestit globaalselt. Maailmanäitus toimub 2021. aasta oktoobrist 2022. aasta märtsini. Eesti paviljoni ekspositsioon ja sisekujundus avalikustatakse 2021. aasta jaanuaris.