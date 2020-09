Korralagedus seaduseloomes. Turismiseaduse muutmise varjus tahab rahandusministeerium viia ellu suure maksukorraldusliku muudatuse

Ka ei välista ta, et turismiseaduse muutmise esimese ja teise lugemise vahel siiski lisatakse rahandusministeeriumi ettepanek täna esimesele lugemisele minevasse turismi- ja tarbijakaitse seaduse muutmise eelnõusse, kuna riigikogus on koalitsioonierakonnad enamuses. „Kui koalitsioon saab ka suures saalis hääled sellele tulumaksuseaduse muudatusele hääled taha, siis ta ikkagi tuleb,” märkis Akkermann.

Peaks jätma ministeeriumi ettepaneku arvestamata

Seda, et selline rahandusministeeriumi samm on seadusloome head tava arvestades tavatu, tunnistab siiski ka majanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Sven Sester. „Tegemist on ettepanekuga, mida miskipärast tavalises ministeeriumite ja erasektori kooskõlastusringis ei käsitletud,” märkis ta. Ka ütles Sester, et tema isiklikult on seda meelt, et seda ettepanekut turismiseaduse muutmisel arvesse ei võeta.

„Esitatud ettepanek puudutab vaid osaliselt turismivaldkonda ja tegemist on maksuseaduste muudatustega, mis on rahanduskomisjoni pädevuses. Leian, et korrektne oleks, kui tehtaks läbi kooskõlastusring ja kui on tõesti tegemist ajakriitilise teemaga, siis võiks ministeerium pöörduda riigikogu rahanduskomisjoni poole palvega need muudatused komisjoni poolt algatada,” põhjendas majanduskomisjoni esimees. Temagi sõnul tuleks see ka turuosalistega läbi arutada.

„Digiplatvormidel toimuva majandustegevuse läbipaistmatus ei puuduta ainult majutussektorit, vaid kogu platvormimajandust tervikuna. Esitatud ettepaneku näol on tegemist palju laiema teema ja subjektide ringiga kui turism ja turismiseadus. Seetõttu vajaks see ettepanek eelnõust 234 SE eraldi käsitlemist ning samuti on väga oluline, et oleks varakult kaasatud ka muudatusega seotud huvigrupid,” rõhutas Sester.