Korruptsioon Porto Franco ümber. Rahastaval pangal oli enne rõõm, nüüd aga suu lukus

„Meil on au teha koostööd ettevõtjatega, kel on visioon, ning kes muudavad meie linnakeskkonna elamiseks ja töötamiseks meeldivamaks. Porto Franco on järjekordne verstapost, mis toob Tallinna lähemale oma visioonile olla inimsõbralik ja kompaktne merelinn," kiitis Luminor panga Baltikumi korporatiivpanganduse juht Andrius Načajus mullu veebruaris kesklinna mereäärset kinnisvara arendust, kui teatati selle jaoks suure laenu andmisest.

Peale riigiprokuratuuri ja kapo tänaseid teateid on Porto Franco projekt segatud enneolematu haardega korruptsioonikahtlustesse. Uurimisasutuste teatel pakuti just selle projekti elluviimise tagamiseks soodsa otsuse saamise nimel Tallinna linnavalitsuselt Keskerakonna kassasse miljon euro ülekandmist.

Asja väidetavalt ajanud Keskerakonna peasekretär astus juba tagasi.

Lisaks lepiti kokku altkäemaksu andmine Porto Francole riigi sooduslaenu saamiseks rahandusministri nõunikule.

Mees, kes neid asju väidetavalt tegi ehk ärimees Hillar Teder on kinni peetud. Rahandusministri nõunik on kinni peetud.

Asi lõhnab ennekuulmatult pahasti.

Aga millised järeldused on teinud Luminor, kes nii rõõmsalt teatas suurest aust olla selle projekti rahastaja. Ärileht küsis Luminorilt, kas pank jätkab tõsiste kahtluste keskele sattunud projekti rahastamist nüüd?

Kuid miljonid eurod kinnisvarasse lubanud pank on nüüd ühtäkki väga kidakeelne ja ei taha kliendisaladustele viidates öelda enam miskit, kuigi kümnete miljonite eraldamise kohta Porto Francole tehti lausa eraldi pressiteade, mis siiani kenasti panga kodulehel üleval on.

„Seoses pangasaladusega ei ole meil võimalik kommentaare anda,“ tähendas Luminori pressiesindaja nüüd Ärilehele kidakeelselt.

Seega ei ole selge, kas projekti ümber lahvatanud korruptsioonilained pangale midagi tähendavad või mitte.