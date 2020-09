Korruptsioonis süüdistatav Tallinna Sadama eksjuht on raskelt haige ja taotleb kohtu alt pääsemist

Allan Kiili kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv kinnitas, et esitas kohtule taotluse Kiili osas kriminaalmenetluse lõpetamiseks tervislikel põhjustel. "Kuna tegu on delikaatsete isikuandmetega, siis saan kaitsjana öelda nii palju, et minu kaitsealune Allan Kiil on parandamatult haigestunud. Taotlus on esitatud tuginedes arstide antud infole ja teabele ning tuginedes tema haigusloole. Mul pole kahtlust, et taotlus on põhjendatud," selgitas Pilv.