Korterimüüjad küsivad turuväärtusest kohati poole kõrgemat hinda. Millises piirkonnas on käärid kõige suuremad?

"Eriti suured on hinnakäärid Pirita korterite turul, kus on müügis kull hulk väga kalleid kortereid, aga tehinguid tehakse märksa tavalisemate kodudega," selgitas City24 juht Karin Noppel-Kokerov. "Nii küsivad müüjad Pirital keskmiselt ligi poole võrra kõrgemat hinda, kui on selle linnaosa reaalne tehingute hinnatase."

Neljapäeval City24-s müügis olnud 2500 pruugitud Tallinna korteri eest küsiti keskmiselt 2140-eurost ruutmeetrihinda, kuid tehingud tehakse keskmiselt 1831-eurose ruutmeetrihinnaga. Pirita linnaosas piirdus keskmine ruutmeetrihind viimase kolme kuu tehingutes vaid 1650 euroga, kuid müügikuulutustes küsivad müüjad keskmiselt 2409-eurost ruutmeetrihinda.