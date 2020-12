Kortermajade 100 miljoni ligi pääsevad igasugused ehitajad

Toetusraha jagav KredEx on koos ministeeriumitega paika pannud nõuded, mille eesmärk on ilmne: et hangetel saaks osaleda võimalikult suur hulk ettevõtteid. Kõlab hästi, aga lähemalt vaadates võivad sellised nõuded probleeme tekitada, sest sadade tuhandete eurodeni ulatuvatel hangetel on põhiline argument hind (90% hankeotsusest).

Hankel ei tohi esitada nõudmisi finantstagatiste, kvaliteedijuhtimise ISO-standardite ja kogemuste kohta.

Loe pikemalt Äripäevast.