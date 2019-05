Korterühistute liit: sajad korterühistud, kes valmistasid oma taotluseid ammusest ajast ette, jäid toetusest ilma

"Küsitlusest selgus, et ühistud oleks valmis korterelamute renoveerimiseks kogusummas 124,7 miljonit eurot, mida on oluliselt rohkem kui tänased toetusmeetmed ette näevad," märkis Jaadla. "Kindlasti ei saa elamufondi rekonstrueerimist pidada riiklikul tasandil vähetähtsaks küsimuseks, arvestades seda kui suur osa Eesti elanikest elab kortermajas - kaalul on pea miljoni kaasmaalase heaolu," rõhutas Jaadla. "See näitab inimeste suurt muret oma eluaseme pärast ja soovi sovetiaegsed korrusmajad kaasaegseteks energiasäästlikeks ja mõistlike küttekuludega kodudeks muuta," lisas Mardi.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub liitu rohkem kui 1400

korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma.

Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevusteks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.