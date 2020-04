Kosmeetikust lüpsjaks: töökätepõuas põllumajanduses jagub tööd veel tuhandele

Mailika on 31-aastane elukutseline kosmeetik, kes viimased seitse aastat on tegelenud iluteenuste pakkumisega. Viimased kuu aega on tema ametiks olnud aga ripsmete paigaldamise asemel hoopis tuhande lehma lüpsmine - amet millest ta oli pikalt unistanud.

"Ma olen enne ka lehmadega kokku puutunud - ema on mul lüpsja olnud, et siis olin kaasas käinud ja proovinud ja mõtlesin, et võiks proovida teha. Esimesed päevad, see viis päeva oli küll selline tunne, et kas see hakkabki nii olema, et siis ma küll ei jõua. Sest käed valutasid, jalad valutasid, nagu ma oleksin terve öö tantsinud, ja siis pidi hommikul uuesti minema ja kogu aeg seda trenni peale. Päris jube oli tegelikult, aga harjub ära, ma ütlen," kirjeldab lüpsjaks hakanud Mailika Sanin.

Mailika töötab Põlva Agros, kus alustati kohe eriolukorra alguses oma töötajate ümberkoolitamist, täiendõpet ja uute tööliste otsimist, et kõik ametid oleksid kaetud ning ükski töö ei jääks taime- ja loomakasvatusega tegelevas ettevõttes tegemata.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaata AK saatelõigust.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!