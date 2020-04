Kosmoparki ei tule? EAS küsib ambitsioonika Põltsamaa projekti raha tagasi

Plaani järgi peaks Kosmopark kerkima Põltsamaa Felixi tehase territooriumile vana katlamaja asemele. Esimesed eskiisid sündisid juba 2017. aastal ja EAS otsustas 5,2 miljonit eurot maksvat projekti toetada umbes 2,4 miljoniga. Sellest summast on välja makstud projekti ettevalmistusega seotud kulud ehk 54 275,66 eurot. Projekt on nüüd aga venima jäänud.

„Kosmopark pidi esialgse toetusotsuse kohaselt valmima 2019. aasta lõpuks, kuid projekti elluviimine venis, kuna ettevõte ei leidnud vajalikku omafinantseeringut. Projekti meeskond esitas EASile taotluse ajagraafiku muutmiseks, kuid EASi hinnangul ei olnud pikendamine põhjendatud, kuna toetuse saaja ei suutnud tõendada vajalikku finantsvõimekust projekti elluviimiseks," kommenteeris EASi toetuste keskuse juht Monica Hankov.

Hankov lisas, et kosmopargi projektile mõeldud 2,3 miljonit eurot vabanevad sama meetme eelarvesse ning need on võimalik kasutusele võtta. Rakendamise kasutamise otsustab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Kosmopark OÜ juht Raul Lättemägi tunnistas, et projekt on hetkel peatunud, kuid tänavu sügisel plaanitakse sellega edasi liikuda. „Investeeringu osas on meil olemas lahendused. Ilmselgelt peame arvestama ainult erakapitaliga, sest senine projekti venimine oli tingitud esialgselt lubatud laenugarantiist loobumisest riiklikul tasandil ja seda hetkel, kui meil oli pangast positiivne laenuotsus kogu projekti rahastamiseks," ütles ta.

Küsimusele, millal tagastab ettevõte EASilt saadud raha, vastas Lättemägi: „Esimesel võimalusel."