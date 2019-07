Kosmosesangari Neil Armstrongi asjade oksjonile panek on põhjustanud vastuolusid tema pärijate vahel

Neil Armstrongi pojad Rick ja Mark Armstrong on otsustanud panna müüki mitmeid esemeid, millega legendaarne kosmosesangar 1969. aasta 11. juulil esimese inimesena Kuule astus, kirjutab New York Times. Näiteks müüdi kuldmedal, mis Armstrongil Kuul käies kaasas oli, hiljuti 2 miljoni dollari eest.

Mälestustahvel, millel on kirjas, et see on pärit just sellelt kuumoodulilt, millega Armstrong Kuul käis, müüdi näiteks 468 500 dollari eest. Propelleritükk Wrighti vendade esimeselt lennusõidukilt Flyer, mille Armstrong samuti Kuule kaasa võttis, läks selle ostjale maksma 275 000 dollarit.

Eelmise aasta novembrist Dallase oksjonimajas Heritage Auctions toimunud kolme oksjoniga on vennad Armstrongid teeninud enam kui 12,1 miljonit dollarit. „Kuumissiooni komandöri Armstrongi panuse vastu on tema fännidel väga suur huvi,” märkis Heritage’i kosmosevaldkonna juht Michael Riley. Oksjonimaja korraldab 14. ja 15. novembril veel ka neljanda Armstrongi asjade oksjoni.

Lisaks suurele tähelepanule on Armstrongile kuulunud esemete oksjonile panek põhjustanud ka vastuolusid tema pärijate vahel. Näiteks pole oksjonitel mitte ühtegi asja, mis kuuluvad kosmonaudi teisele naisele Carol Armstrongile. Ka ütlevad kosmosesangarit lähedalt tundnud inimesed, et Neil Armstrong ise oleks need oksjonid, millega tema kuulsuse arvelt raha teenitakse, hukka mõistnud.